Появилось видео с пожара в пробке на Заки Валиди в Уфе

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«КП-Уфа» публикует видео с места пожара в пробке на Заки Валиди.

Утром 10 ноября в историческом центре Уфы образовалась огромная пробка на участке Заки Валиди от проспекта Монумента Дружбы до Новомостовой. И дело тут не в механическом ДТП. Недалеко от всегда загруженного перекрестка загорелся автомобиль Lada Vesta. Остальные автомобилисты оперативно покинули опасный участок, а к горящей машине приехали пожарные. По предварительной информации МЧС, пострадавших в инциденте нет, а машина загорелась прямо по ходу движения.

Читатель «КП-Уфа», оказавшийся на месте происшествия, прислал в редакцию видео с пожара. На нем видно огороженный участок дороги и регулировщика, который направляет движений водителей в сторону от горящего автомобиля.