В правительстве Башкирии прокомментировали возможное задержание замминистра транспорта

Фото: пресс-служба главы РБ

Накануне появилось сообщение о задержании заместителя министр транспорта Башкирии Виктора Жулькова. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщал «КоммерсантЪ-Уфа». Якобы чиновник мог быть причастен к превышению должностных полномочий. В пресс-службе правительства республики «КП-Уфа» прокомментировали этот инцидент.

- Официальных уведомлений о задержании Первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Виктора Жулькова от органов следствия в соответствии с уголовно- процессуальным законодательством Российской Федерации не поступало. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, - пояснили в пресс-службе Кабмина.

Напомним, ранее в МВД по Башкирии заявляли о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Минтранса республики. По версии следствия, в августе 2021 года мэрия Сибая и министерство транспорта провели «формальный» аукцион для ремонта одной из улиц в городе. В конце сентября сотрудники полиции проводили обыски и другие оперативные действия в связи с расследованием уголовного дела.