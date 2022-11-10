В центре Уфы образовалась пробка из-за загоревшейся на дороге машины

фото: 2гис

Сегодня утром, 10 ноября, в Уфе образовалась большая пробка из-за загоревшейся на дороге машины. Затор появился на улицах Сочинской и Заки Валиди – в основном по направлению к историческому центру города. Об этом «КП-Уфа» сообщили местные жители.

фото: яндекс.пробки

Как передали в региональном МЧС, на пересечении улиц Заки Валиди и Новомостовой загорелась Lada Vesta. Огонь валил из-под ее капота.

– На тушение подан 1 ствол, организована проливка дорожного полотна. В результате пожара пострадавших нет, хозяин находится на месте. Установлено, что автомобиль загорелся в ходе движения, – передали в МЧС «КП-Уфа».