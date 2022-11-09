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НовостиОбщество9 ноября 2022 18:43

В Башкирии задержали замминистра транспорта

Чиновник может быть причастен к превышению должностных полномочий
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Башкирии задержали замминистра транспорта Виктора Жулькова.

По данным «Ъ-Уфа», в Башкирии задержан заместитель министра транспорта республики Виктор Жульков. Журналисты сообщают, что чиновник может быть причастен к неприятной истории о превышении должностных полномочий. Мужчине якобы уже предъявили обвинение и сейчас он участвует в очной ставке.

По предварительной информации, Жульков может фигурировать в деле о ремонте улицы Горького в Сибае. В 2021 году лица из руководства города и Минтранса объявили конкурс на ремонт дороги зная, что в местном бюджете нет на это средств. Без проведения аукциона тендер на 9 миллионов якобы выиграла подконтрольная Минтрансу республики компания, работу которой оплатили в самом транспортном ведомстве. После завершения ремонта с ней могли заключить формальный контракт в администрации Сибая.