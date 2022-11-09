В Уфе в ТЦ «МЕГА» началась эвакуация

В уфимском торговом центре «МЕГА» началась эвакуация. Как рассказали очевидцы в соцсетях, вечером 9 ноября возле ТЦ начался переполох – стянулись все экстренные службы, а из здания начали выводить посетителей и персонал.

- Приехали пожарные, полиция, кинологи с собаками. Что-то странное тут происходит, - рассказывают очевидцы.

Официальных комментариев от ведомств в настоящий момент не поступало. Есть вероятность, что причина опять в ложном звонке с угрозой минирования, как это и происходило неоднократно ранее. Подробности уточняются.