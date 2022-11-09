Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 ноября 2022 14:56

В Уфе из загоревшейся сауны в фитнес-клубе спасли двух посетителей

Всего из здания спасатели вывели 8 человек
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: МЧС по РБ

Фото: МЧС по РБ

В Уфе из загоревшейся сауны в фитнес-клубе спасли двух посетителей. Как сообщили в МЧС по Башкирии, в 15.47 поступило сообщение, что сауна в административном двухэтажном здании «ФК Нефтяник Уфа» на улице Комарова заполнилась дымом. Прибывшие спасатели быстро выяснили, что горит помещение парной – оттуда они вывели двоих посетителей. Всего в зоне риска находились 8 человек, но их быстро эвакуировали, поэтому обошлось без жертв и постарадавших.

В итоге уже менее чем через 15 минут возгорание удалось локализовать, а вскоре и полностью ликвидировать.

- К тушению пожара привлекалось 37 человек и 11 единиц техники. Причина возгорания устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.