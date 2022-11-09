В Башкирии завершили поиски трех подростков, которые ушли на прогулку и не вернулись

Фото: «Поиск детей» Иглино

В Иглинском районе завершились поиски подростков из поселка Охлебинино. Ранее сообщалось, что трое ребят – две девушки 14 и 15 лет и 13-летний мальчик – 7 ноября отправились на прогулку, но обратно так и не вернулись. На поиски детей немедленно выдвинулись волонтеры и полицейские. Почти двое суток они прочесывали окрестности, также поиски велись и в Уфе.

В итоге вечером 9 ноября пришла радостная новость – подростки нашлись живыми и невредимыми. Где именно они были все это время и почему не выходили на связь с родителями, волонтеры не стали уточнять.