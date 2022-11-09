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НовостиОбщество9 ноября 2022 13:23

В Башкирии с экс-председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова суд взыскал 25,7 млн рублей

Решение планируют обжаловать
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Башкирии взыскал с экс-председателя правления Роскомснаббанка Флюра Галлямова 25,7 миллионов рублей в пользу банка. Об этом рассказали корреспонденты «РБК-Уфа».

В ноябре минувшего года агентством было подано заявление о возмещении убытков, причиненных банку, его бывшими руководителями на сумму в 4,5 миллиарда рублей. Этой весной организация подало ходатайство о привлечении топ-менеджеров и совладельцев кредитной организации к субсидиарной ответственности на 18,2 миллиардов рублей.

Заявление о привлечении контролировавших должника лиц к возмещению убытков конкурсного управляющего организации Агентства по страхованию вкладов было судом удовлетворено лишь частично. Привлекать бывших топ-менеджеров и совладельцев банка к ответственности суд отказал.

Агентство планирует обжаловать решение регионального Арбитражного суда.