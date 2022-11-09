Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправится в зону СВО 10 ноября

Фото: vk.com // Азат Бадранов

Завтра, 10 ноября, первый вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов, вступивший в добровольческий батальон имени Шаймуратова, отправится в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил изданию «Ъ-Уфа».

Напомним, Бадранов заявил о готовности отправится на СВО в конце сентября. Уже в начале октября он прибыл на боевое слаживание. Ранее чиновник рассказал «КП-Уфа», почему решил стать добровольцем. Предполагается, что служить он будет в звании лейтенанта. На прошедшей недавно Прямой линии инициативность вице-премьера прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.