Стоимость продуктов для приготовления борща в Уфе составила 132 рубля

Стоимость продуктов для приготовления борща на четырех человек в Уфе составила 132 рубля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость продуктов для приготовления борща на четырех человек в Уфе составила 132 рубля – это на 16,5 рубля дешевле, чем в среднем по России. Об этом сообщил проект индекс-борща.рф, изучивший предложения в магазинах в первую неделю ноября.

Аналитики посчитали стоимость борщевого набора, исключив из него декоративные элементы и приправы, а также заменив говядину курицей. В итоге блюдо оценивалось по следующим ингредиентам: картофель (350 гр. – 7,7 руб.), капуста (200 гр. – 3,5 руб.), лук (80 гр. – 1,84 руб.), морковь (80 гр. – 1,5 руб.), свекла (130 гр. – 2,4 руб.), чеснок (6 гр. – 1,5 руб.), курятина (500 гр. – 70 руб.), сметана (100 гр. – 23,3 руб.) и хлеб (200 гр. – 20 руб.). Все цены – уфимские.

Самые дорогостоящие борщи, согласно исследованию, готовят в городах Анадыре (371,6 руб.), Магадане (279) и Норильске (264). Дешевле все ингредиенты для этого супа обходятся в Саратове (104,7 руб.), Казани (107,7 руб.) и Москве (108,3 руб.).