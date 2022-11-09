Днем 9 ноября Уфу накрыло снегом с дождем.

Несмотря на конец календарной осени, в башкирской нет никаких следов скорой зимы. Снег, если он и выпадет, почти сразу тает, а небольшие заморозки приходят лишь по ночам.

9 ноября в столицу вновь накрыло осадками. Житель многоэтажки рядом с ТЦ «Ультра» поделился с «КП-Уфа» видеозаписью снегопада. Хлопья падают вперемешку с каплями дождя. По всей видимости, уже к вечеру от такого снега ничего не останется.

А вот на юго-востоке Башкирии наблюдается совсем другая картина. Там местные жители уже вовсю чистят дворы и улицы от высоких сугробов. Из-за горной местности зима приходит сюда намного раньше, чем в остальные части республики.