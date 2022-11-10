В 2022 году в Башкирии открыли семь центров бесплатного обучения IT для школьников

фото: Минобр РБ

С начала 2022 года в Башкирии открыли семь центров «IT-куб», где школьники могут бесплатно заниматься изучением информационных технологий. Филиалы сети появились в городах Ишимбае, Нефтекамске, Октябрьском, Белорецке, Стерлитамаке, Уфе и Салавате. Каждый из них был укомплектован современным оборудованием на 17 млн рублей. Об этом 9 ноября сообщил региональный Минобр.

– Обучение в «IT-кубе» - это прекрасный шанс для детей получить технические навыки, освоить новые компетенции, необходимые для современных и востребованных профессий в ИТ- сфере - рассказал министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

Каждый центр рассчитан на обучение более 400 детей. Они бесплатно могут осваивать мобильную разработку, создание VR/AP-приложений, программирование на Python и Java, а также системное администрирование, кибергигиену, работу с большими данными, основы алгоритмики и логики.

Сейчас в Башкирии работает девять «IT-кубов». Вот их адреса:

– Уфа (улицы Сельская Богородская, 37 и Евгения Столярова, 10);

– Стерлитамак (проспект Октября, 16, корпус А и Южная, 20);

– Ишимбай (Бульварная, 47);

– Нефтекамск (Карла Маркса, 10Б);

– Октябрьский (35-й микрорайон, 21);

– Белорецк, (Ленина, 105);

– Салават (Губайдуллина, 4А).