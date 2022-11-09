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НовостиОбщество9 ноября 2022 16:09

В Башкирии ожидаются снегопады и ветер до 18 м/с

Также синоптики прогнозируют туман и гололед
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 10 ноября, в Башкирии ожидаются снегопады и сильный ветер. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Жителей республики ожидает облачная погода. Прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в некоторых районах региона – до умеренных. Ветер будет западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся прохладной, столбики термометров опустятся до -3, +2°. Днем будет теплее, воздух прогреется до -1, +4°.

Также ночью и утром в отдельных районах синоптики прогнозируют гололед, а на дорогах – гололедицу. Также на региональных шоссе ожидается туман, видимость составит 500 и менее метров.