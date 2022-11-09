В Башкирии из-за долгов арестовали торговый центр ВНЗМ

фото: УФССП РБ

В Башкирии из-за долгов по налогам в 476 млн рублей продадут три объекта компании ВНЗМ, которая занимается строительством зданий. С молотка предполагается пустить торговый центр «Гранд сити» вместе с землей под ним в городе Благовещенске и две производственные базы в Уфе. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

– В рамках исполнительного производства судебными приставами выявлено и подверглось аресту имущество принадлежащее должнику, – передали в ведомстве. – Арестованное имущество […] оценено и передано на принудительную реализацию.

Дата проведения торгов станет известна в ближайшее время, добавили в УФССП РБ.