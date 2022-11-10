Синоптики рассказали, когда в Башкирии установится постоянный снежный покров

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Синоптики Башгидромета рассказали, когда в республике установится постоянный снежный покров.

В беседе с «КП-Уфа» начальник отдела метеопрогнозов Гульназ Загитова заявила, что в ближайшие три дня установления постоянного снежного покрова на территории региона не прогнозируется. В последующие дни стоит ожидать осадков в виде мокрого снега и дождя.

– Как правило, постоянный снежный покров устанавливается на территории республики в первой декаде ноября. Однако бывает по-разному, это случается и на 20 дней позже. Сейчас в большинстве районов республики наблюдается снежный покров, однако пока что утверждать, что он спустя время не сойдет, нельзя из грядущих осадков, – рассказала специалист.