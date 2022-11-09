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НовостиОбщество9 ноября 2022 11:18

Глава Башкирии Радий Хабиров внес кандидатуру Ульяны Тригубчак на должность судьи

Инициативу рассмотрит профильный комитет регионального парламента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров внес кандидатуру Ульяны Тригубчак на должность мирового судьи судебного участка №2 по Мелеузовскому району и городу Мелеузу

Глава Башкирии Радий Хабиров внес кандидатуру Ульяны Тригубчак на должность мирового судьи судебного участка №2 по Мелеузовскому району и городу Мелеузу

Глава Башкирии Радий Хабиров внес кандидатуру Ульяны Тригубчак на должность мирового судьи судебного участка №2 по Мелеузовскому району и городу Мелеузу. Госслужащая уже работает в той же инстанции. Ее могут переизбрать 9 ноября на заседании комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам парламента Башкирии, говорится в повестки дня собрания.

Кроме Тригубчак, руководитель региона внес на должность мировых судей еще четыре кандидатуры: Максима Валикова и Лилии Сафиной (по городу Стерлитамаку), Иделии Галимовой (по Советскому району Уфы) и Рифата Яратова (по Туймазинскому району и городу Туймазы).