Глава Башкирии Радий Хабиров внес кандидатуру Ульяны Тригубчак на должность судьи

Глава Башкирии Радий Хабиров внес кандидатуру Ульяны Тригубчак на должность мирового судьи судебного участка №2 по Мелеузовскому району и городу Мелеузу

Глава Башкирии Радий Хабиров внес кандидатуру Ульяны Тригубчак на должность мирового судьи судебного участка №2 по Мелеузовскому району и городу Мелеузу. Госслужащая уже работает в той же инстанции. Ее могут переизбрать 9 ноября на заседании комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам парламента Башкирии, говорится в повестки дня собрания.

Кроме Тригубчак, руководитель региона внес на должность мировых судей еще четыре кандидатуры: Максима Валикова и Лилии Сафиной (по городу Стерлитамаку), Иделии Галимовой (по Советскому району Уфы) и Рифата Яратова (по Туймазинскому району и городу Туймазы).