Мэрия Уфы назвала предварительный список улиц, которые отремонтируют в 2023 году

фото: ufacity.info
Мэрия Уфы опубликовала предварительный список улиц, которые будут отремонтированы в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Перечень появился на сайте администрации.
В 2023 году дорожники планируют провести ремонт на улицах:
– имени Города Галле (на участке между Зорге и проспектом Октября);
– Льва Толстого (между Обской и Караидельской);
– Рижской;
– Шафиева (между Парковой и Зорге).
– Новороссийской.
Список объектов ремонта может корректироваться в случае выделения дополнительного финансирования.
Кроме того, в Уфе в рамках нацпроекта продолжится строительство нового путепровода над железнодорожными путями рядом с поселком Зинино, реконструкция улицы Рабкоров между Высотной и Степана Кувыкина и строительство Высотной.
В мэрии добавили, что в 2022 году по нацпроекту дорожники в Уфе отремонтировали 17 участков улиц площадью более 23 километров.