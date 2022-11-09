Мэрия Уфы назвала предварительный список улиц, которые отремонтируют в 2023 году

фото: ufacity.info

Мэрия Уфы опубликовала предварительный список улиц, которые будут отремонтированы в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Перечень появился на сайте администрации.

В 2023 году дорожники планируют провести ремонт на улицах:

– имени Города Галле (на участке между Зорге и проспектом Октября);

– Льва Толстого (между Обской и Караидельской);

– Рижской;

– Шафиева (между Парковой и Зорге).

– Новороссийской.

Список объектов ремонта может корректироваться в случае выделения дополнительного финансирования.

Кроме того, в Уфе в рамках нацпроекта продолжится строительство нового путепровода над железнодорожными путями рядом с поселком Зинино, реконструкция улицы Рабкоров между Высотной и Степана Кувыкина и строительство Высотной.

В мэрии добавили, что в 2022 году по нацпроекту дорожники в Уфе отремонтировали 17 участков улиц площадью более 23 километров.