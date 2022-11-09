Число жертв COVID-19 в Башкирии достигло 5,9 тыс. человек

С начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончались 5 900 пациентов. За последние сутки жертвами инфекции стали еще четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончались 5 900 пациентов. За последние сутки жертвами инфекции стали еще четыре человека. Об это 9 ноября сообщил региональный Минздрав.

COVID-19 в республике диагностировали еще 187 жителям. Всего подтверждено почти 332,5 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом более 324 тыс. человек, 161 из них выписался по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции являются 2 527 жителей: 184 человека лечатся в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.