В Башкирии суд взыскал с экс-директрисы ЖЭУ почти 2,5 млн рублей

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В башкирском городе Ишимбай бывшую руководительницу ЖЭУ оштрафовали почти на 2,5 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что у «ЖЭУ-1» за год накопился долг по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более четырех миллионов рублей. Что избежать принудительного списания задолженности директриса организации скрыла поступившие на счета ликвидируемой фирмы более 19 миллионов рублей. Чтобы провернуть махинацию, она договорилась муниципальным предприятием, к которой поступают коммунальные платежи от проживающих в жилых домах граждан. Подсудимая обеспечила перевод денег на счета контрагентов управляющей организации.

В отношении жительницы Ишимбая было возбуждено уголовное делао по статье за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Прокуроры потребовала возместить понесенные убытки, суд удовлетворил их требование.