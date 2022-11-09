В Уфе ликвидировали стоянку для 300 маршрутных автобусов

В уфимском микрорайоне Инорс ликвидировали стоянку для 300 автобусов 17 городских маршрутов

В уфимском микрорайоне Инорс ликвидировали стоянку для 300 автобусов 17 городских маршрутов. Парковкой, которая примыкала к разворотному кольцу остановки «Уфимский ДОК», были недовольны местные жители близлежащих домов. Они жаловались на антисанитарию, шум и загазованность. Об этом 9 ноября сообщила мэрия.

– Администрация Уфы и «Башавтотранс» приняли решение стихийную парковку ликвидировать. Новое место размещения для сбора пассажирского транспорта определено на улицу Фронтовых бригад, 12/2, на достаточном расстоянии от жилых кварталов, – рассказали власти города.

Новую стоянку очистили от мусора и бесхозного имущества. Там уложили асфальт, поставили забор и привели в порядок подъездные пути. Сейчас парковку подключают к электричеству.