В Башкирии количество самозанятых выросло в 1,5 раза

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии количество самозанятых с начала 2022 года выросло в полтора раза. Об этом рассказала министр финансов республики Лира Игтисамова.

По данным региональных властей, в республике на начало текущего месяца зарегистрировано 115 тысяч самозанятых. От представителей данной категории граждан в консолидированный бюджет Башкирии поступило налоговых выплат на сумму в 226 миллионов рублей. Это почти в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период в предыдущем году.

– Суммарный доход налогоплательщиков налога на профессиональный доход составил около 20 миллиардов рублей, – сообщила пресс-служба правительства республики.

Наиболее популярными в Башкирии видами предпринимательства, по которым применяется налог на профессиональный доход, по данным правительства, являются строительство, услуги водителей, перевозка пассажиров, маркетинг-реклама, торговля продукцией собственного производства, маникюр-педикюр, парикмахерские услуги, перевозка грузов.