Красавица из Башкирии поборется за звание «Мисс офис»

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Инера Хазырова из Башкирии прошла в федеральный этап конкурса красоты «Мисс офис».

Конкурс среди красавиц проходит каждый год. В нем принимают участие девушки от 20 до 35 лет, имеющие офисную должность. Сначала проходит региональный этап мероприятия, а потом его финалистки выходят в федеральную часть. Главный приз в конкурсе – 3 миллиона рублей.

Башкирию в этом году представляет Инера Хазырова из Стерлитамака. 27-летняя девушка работает в одной из городских страховых компаний и отвечает за сотрудничество с продавцами автомобилей.

Девушка отмечает, что любит танцы и путешествия в горы – для нее это не хобби, а образ жизни. От участия в конкурсе она хочет получить новые эмоции и познания себя с иной стороны.

Главную офисную красавицу выберут в Москве уже 19 ноября.