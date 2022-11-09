В Уфе в садовом доме сгорел мужчина

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня ночью, 9 ноября, в Уфе из-за пожара в садовом доме погиб мужчина. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился в садовом товариществе «Торговых работников №2». На месте работали специалисты МЧС и других экстренных служб. Горение удалось ликвидировать довольно быстро. К сожалению, во время тушения и разбора рузрушенного строения был обнаружен турп 62-летнего мужчины.

В настоящее время устанавливаются, причины случившейся трагедии, на месте случившегося работает дознаватель МЧС.