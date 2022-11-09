Назаров поручил сдать первую очередь студенческого кампуса до конца 2023 года

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Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров поручил сдать первую очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе до 2023 года. Речь идет о реконструкции существующего здания бывшего IQ-парка рядом с Башкирским государственным университетом. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба кабмине.

– Завершить первый этап реконструкции здания и ввести его в эксплуатацию необходимо до конца следующего года. Это важный проект, который сейчас является для нас приоритетным. Его появление позволит вывести образование в Башкортостане на новый уровень, – сказал чиновник во время своего выездного совещания.

Сейчас в здании бывшего IQ-парка отремонтирована часть инженерных систем, сделаны новые системы отопления, вентиляции, а также проведены работы по покраске и возведению новых стен, заменены фасады. Там осталось отремонтировать недостающие инженерные системы, электричество, свет и провести косметический ремонт.

Площадь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра составит 36 тыс. кв. м. В основной части здания разместятся деловые зоны, стартап-центры и общественные пространства. На последних этажах расположатся IQ-библиотека, офисы университетов, IT-технопарк, малые инновационные предприятия вузов, венчурные фонды, представительства банков и бизнес-структур, выставочные и деловые зоны.