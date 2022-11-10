Объем выданных в 2022 году автокредитов в Башкирии сократился почти на 40%

Объем выданных в январе-сентябре 2022 года автокредитов в Башкирии сократился на 39,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года: с 27 млрд до 17,3 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Объем выданных в январе-сентябре 2022 года автокредитов в Башкирии сократился на 39,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года: с 27 млрд до 17,3 млрд рублей. Среднероссийский показатель упал на 40,7% (в 2021 было 834,3 млрд, в 2022 – 494,6 млрд). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй.

– Выдача автокредитов в этом году похожа на ситуацию 2020 года с его «карантинной» весной. Так, объемы выданных кредитов на покупку автомобилей в текущем году совсем немного уступают «пандемийному» 2020 году. Но в сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей, – отметили в НБКИ.

Лидерами по снижению объемов выданных автокредитов стали Свердловская область (-48,8%), Москва (-47,2%), Самарская (-45,2%) Нижегородская (-44,3%), Челябинская (-44,1%) области и Татарстан (-40,1%). Башкирия в этом рейтинге заняла шестое место.