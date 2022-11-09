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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:09

В Уфе водителя «Башавтотранса» застали с задранными ногами во время выполнения рейса

Пассажиров маршрута немало удивил поступок шофера
Константин ГЛАДЫРЬ

В Уфе водителя «Башавтотранса» застали с задранными ногами во время выполнения рейса.

Вчера, 9 ноября, в редакцию «КП-Уфа» обратилась возмущенная жительница Уфы. По ее словам, водитель автобуса маршрута №57, каждый раз останавливаясь во время поездки на запрещающем сигнале светофора, складывал свои ноги на руль.

Возможно, у водителя из-за долгого рейса попросту затекли ноги, и поэтому ему приходилось задирать их во время каждой остановки. Но, тем не менее, это вызвало у некоторых граждан возмущение и даже тревогу, поскольку такое поведение во время выполнения маршрута, по их мнению, скорее всего не соответствует технике безопасности.