В Уфе водителя «Башавтотранса» застали с задранными ногами во время выполнения рейса.

Вчера, 9 ноября, в редакцию «КП-Уфа» обратилась возмущенная жительница Уфы. По ее словам, водитель автобуса маршрута №57, каждый раз останавливаясь во время поездки на запрещающем сигнале светофора, складывал свои ноги на руль.

Возможно, у водителя из-за долгого рейса попросту затекли ноги, и поэтому ему приходилось задирать их во время каждой остановки. Но, тем не менее, это вызвало у некоторых граждан возмущение и даже тревогу, поскольку такое поведение во время выполнения маршрута, по их мнению, скорее всего не соответствует технике безопасности.