Хабиров возглавит наблюдательный совет Уфимского университета науки и технологий

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Глава Башкирии Радий Хабиров предложил создать наблюдательный совет объединенного на базе БашГУ и УГАТУ Уфимского университета науки и технологий. Он же намерен и возглавить структуру. Об этом руководитель региона сообщил на совещании по вопросам создания УУНТ 8 ноября.

– Важно обеспечить планомерный созидательный переходный период создания Уфимского университета науки и технологий, – сказал Хабиров. – Для решения наиболее сложных вопросов предлагаю сформировать наблюдательный совет. Я готов его возглавить и взять на себя обязательства обеспечить разумный баланс, сохранить научные школы, традиции и коллективы БашГУ и УГАТУ.

Напомним, официально объединение БашГУ и УГАТУ в Уфимский университет науки и технологий было объявлено 1 ноября. Новый вуз возглавил Вадим Захаров.