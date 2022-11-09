В Башкирии председателя кредитного кооператива обвиняют в хищении почти 9 млн рублей

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В башкирском городе Стерлитамак женщину обвиняют в хищении почти девяти миллионов рублей. Об этом рассказала прокуратура республики.

Согласно версии следователей, в период с 2015 по 2016 годы председатель правления кредитного потребительского кооператива привлекала деньги граждан, обещая значительные выплаты. Средства впоследствии вкладывались в развитие другой микрофинансовой фирмы, которой тоже руководила обвиняемая. Таким образом, потерпевшие лишились более 8,7 миллионов рублей.

Женщину обвиняют мошенничество в особо крупном размере, а также в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Свою вину она не признала. Возбужденное в отношении нее уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.