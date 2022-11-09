Специалисты обследуют памятник Салавату Юлаеву в Уфе

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Утром 9 ноября рядом с памятником Салавату Юлаеву в Уфе заметили спецтехнику – автокран. Местные жители в соцсетях предположили, что монумент готовят к демонтажу, поскольку его ожидает реконструкция. В мэрии «КП-Уфа» пояснили, что пока на нем ведутся изыскательные работы – именно для них и потребовался автокран.

– В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы согласно заключенному муниципальному контракту. По контракту, окончание этих работ – 06.03.2023, – передали в городской администрации. – Проведены полевые работы скульпторами-реставраторами […] по обследованию чугунной облицовки памятника с отбором проб, выполнены лабораторные исследования, оформлен отчет. С 8 по 11 ноября специалисты повторно выезжают на объект для уточнения полученных данных.

В мэрии добавили, что после завершения изыскательных работ будет ясно, как именно будет реставрироваться памятник.

Напомним, памятник Салавату Юлаеву находится в аварийном состоянии. В 2021 году эксперты обнаружили на левой ноге скульптуры коня существенные дефекты. Кроме того, в основании постамента появились сквозные отверстия, а сварные швы частично повреждены. Ремонт также необходим несущим конструкциям и декоративной поверхности. Предполагается, что реконструкция памятника будет осуществляться прямо рядом с его постаментом. На своей Прямой линии в конце октября глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа может встретить свое 450-летие без памятника Салавату Юлаеву, поскольку его обновление может потребовать длительного времени.