Хабиров рассказал об открытии в Башкирии новых площадок для сдачи ГТО

Фото: vk.com/radiyhabirov

Вчера, 8 ноября, в Башкирии открылись новые площадки для сдачи ГТО. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Спортплощадки для прохождения нормативов «Готов к труду и обороне» открыли в Бирском, Давлекановском и Мечетлинском районах. Также в Стерлитамаке была запущена в эксплуатацию, так называемая, «умная спортивная площадка», на которой строители соорудили зоны для игры в футбол, баскетбол, волейбол, а также беговую дорожку, трибунами на 100 человек, тренажерами для силовых упражнений.

Как омтетил руководитель республики, все объекты были построены за счет федеральных средств.

– Всего за четыре года мы сдали жителям 49 площадок ГТО и построили две «умные» спортплощадки, – отметил Хабиров.