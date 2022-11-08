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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 15:02

Два человека пострадали в столкновении между автобусом «Нефаз» и «Камазом» в Башкирии

Серьезная авария произошла в Стерлитамаке
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили об аварии, которая зарегистрирована сегодня, 8 ноября, вечером, около 18:25. По предоставленной информации, в столкновении между пассажирским автобусом «Нефаз» и фурой «Камаз» пострадали два человека.

ДТП произошло в Стерлитамаке на повороте на улицу Бабушкина. В автобусе в тот момент находились десять пассажиров, погибших нет. Двоим пострадавшим оказали помощь.

Причины аварии в настоящий момент выясняют сотрудники ДТП, деблокирование не понадобилось, также нет разлива топлива.