Два человека пострадали в столкновении между автобусом «Нефаз» и «Камазом» в Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили об аварии, которая зарегистрирована сегодня, 8 ноября, вечером, около 18:25. По предоставленной информации, в столкновении между пассажирским автобусом «Нефаз» и фурой «Камаз» пострадали два человека.

ДТП произошло в Стерлитамаке на повороте на улицу Бабушкина. В автобусе в тот момент находились десять пассажиров, погибших нет. Двоим пострадавшим оказали помощь.

Причины аварии в настоящий момент выясняют сотрудники ДТП, деблокирование не понадобилось, также нет разлива топлива.