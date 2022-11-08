Глава Башкирии заявил о важности форума «Ломая барьеры» для производства протезов

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 8 ноября, в своем телеграм-канале рассказал о Всероссийском форуме «Ломая барьеры», который проходит в Уфе. Руководитель региона сообщил, что одна из главных задач форума – это содействие развитию производства продукции для реабилитации.

– Эта милая девушка поздоровалась со мной протезом. К сожалению, в жизни бывает и так. А пообщались мы на выставке в рамках Всероссийского форума «Ломая барьеры» в Уфе. <..>.

Кстати, этот протез изготовили наши производители, он в своем роде уникален, – отметил Хабиров.

По информации главы, в форуме приняли участие 50 предприятий из 12 регионов страны. Он отметил, что и в Башкирии достаточно много предприятий, которые выпускают подобную продукцию. Радий Хабиров сообщил, что республика намерена их поддерживать.