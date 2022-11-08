Арина Шарапова приедет в Уфу чтобы вручить награды премии «Герой нашего времени»

Арина Шарапова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Премия «Герой нашего времени» вышла на федеральный уровень и теперь телеканал «Вся Уфа» рассказывает о людях, которые бескорыстно совершают добрые дела и героические поступки не только в Республике Башкортостан, но и по всей стране. В этот раз среди номинантов премии заявлены еще и представители Белоруссии и Казахстана. Это уверенный шаг к выходу на международный уровень и укреплению миссии братских народов. 11 ноября 2022 года состоится Церемония вручения наград ХI Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени».

Традиционно мероприятие проходит в Уфе в Башкирском государственном театре оперы и балета. Столица Республики продолжает поддерживать статус достойной площадки для проведения политических, спортивных и культурных событий международного масштаба.

Ведущей церемонии в этом году станет известная российская телеведущая Арина Шарапова. В разговоре с сотрудниками телеканала «Вся Уфа» она сообщила, что будет рада вновь приехать в Уфу: «У Вас какой-то воздух вкусный. Атмосфера особенная. Это край настоящих батыров!». Арина Шарапова лично хочет познакомиться с героями, о чем сообщила в видео.

Смотрите прямую трансляцию премии «Герой нашего времени» на телеканале «Вся Уфа» или в группе Вконтакте. 11 ноября с 19:00. Среди нас есть герои!

Справка: телеканал «Вся Уфа» существует 22 года. Следить за новостями можно на сайте www.allufa.ru , в Телеграмм канале «Вся Уфа» и в нашей группе в Вконтакте.