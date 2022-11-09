В Башкирии лже-полицейский лишил мужчину более 600 тыс. рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В башкирском городе Белорецк жертва телефонного мошенничества лишилась более чем полумиллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Как рассказал 61-летний мужчина, что ему позвонил некто, представившийся полицейским, и сообщил о попытки оформить на него кредит в банке. Собеседник убедил белоречанина, что для пресечения преступления, ему необходимо самому оформить несколько кредитов в разных банках, а затем перечислить все деньги на якобы безопасные счета.

Пожилой мужчина сделал все так, как ему сказал незнакомец. В общей сложности он лишился 660 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

– Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников, – сообщила пресс-служба МВД.