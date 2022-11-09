Жительницу Башкирии оштрафовали за громкую музыку ранним утром

Жительницу башкирского города Агидель оштрафовали за громкую музыку, которую она включила у себя в квартире в пять часов утра

Жительницу башкирского города Агидель оштрафовали на 2 тыс. рублей за громкую музыку, которую она включила у себя в квартире в пять часов утра. Ее признали виновной по административному делу о нарушении покоя граждан и тишины в ночное время. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Краснокамского межрайонного суда.

Ранее «КП-Уфа» писала, что парламент Башкирии засомневался в эффективности исполнения закона о тишине.

Напомним, в республике шуметь запрещается с 23:00 до 7:00 в будние дни и с 23:00 до 9:00 в праздничные и выходные дни.