В Уфе осудят мужчину, давшему взятку экс-сотруднику ГИБДД Воронежской области

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В Уфе перед судом предстанет житель Илишевского района Башкирии, который дал взятку бывшему сотруднику ГИБДД. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Как следует из версии следствия, с сентября 2019 года по октябрь 2020-го обвиняемый, который был лишен прав на полтора года за пьяную езду, обратился к знакомому, чтобы решить данный вопрос. Тот получил от мужчины 100 тысяч рублей, а затем перевел 30 тысяч сотруднику Госавтоинспекции Воронежской области, который, в свою очередь, ввел ложные сведения в базу данных о дате начала и окончания течения срока лишения водительского удостоверения.

В отношении жителя Илишевского района было возбуждено уголовное дело по статье за дачу взятки. Он признал свою вину. Материалы дела направлены Советский районный суд.