Школьника из Башкирии в Совете Федерации наградили медалью

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14-летнего Арслана Шафикова из Башкирии наградили в Совете Федерации за спасение соседей из пожара.

История произошла 14 марта 2022 года в селе Мраково Кугарчинского района Башкирии. Арслан прогуливался по улице и увидел дым во дворе пожилых соседей. Парень забежал во двор и увидел горящую баню, огонь с которой уже перекинулся на дом с людьми.

Школьник сразу же вызвал пожарных и начал стучать в окна. Вспомнив, что в доме живет пожилой сосед-инвалид (у мужчины ампутирована нога – Ред.) Арслан забрался внутрь через окно, поднял соседа и помог ему перебраться через подоконник. А мужчина, между прочим, весит около 90 кг! После этого он вывел из объятого дымом дома и хозяйку. Прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем.

Героический поступок Арслана оценили в Совете Федерации. Его пригласили в Москву и 3 ноября вручили парню медаль «За проявленное мужество».