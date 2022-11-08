МЧС: В Башкирии ожидаются гололед и туман

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 9 ноября, в Башкирии ожидаются туман и гололед. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Жителям республики стоит ожидать облачной погоды с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди и выпадет мокрый снег. Ветер будет юго-западный, западный 9-14 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся холодной, столбики термометров опустятся до -1,-6°. Дне воздух прогреется до 2,+3°.

Автолюбителям придется проявить особую внимательность ночью и утром, поскольку на региональных дорогах ожидается гололедица и туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров. На севере Башкирии из-за осадков видимость ухудшится до одного-двух километров.