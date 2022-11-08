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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:17

8 ноября из Уфы в ЛНР направили еще один конвой с гуманитарным грузом

Он прибудет к пункту назначения к завтрашнему вечеру
Источник:kp.ru
фото: Общественная палата Башкирии

фото: Общественная палата Башкирии

Сегодня, 8 ноября, из Уфы в Луганскую народную республику был направлен очередной конвой с 1,5 тоннами гуманитарного груза, 14 тоннами минеральной воды, автомобилем УАЗ, минометной батареей, одеждой, обувью и школьными принадлежностями. Предполагается, что помощь будет доставлена к завтрашнему вечеру. Об этом сообщила Общественная палата Башкирии.

Сопровождает груз председатель «Башкирский союз ветеранов боевых действий» Тимерьян Ражапов. Вместе с ним едет отряд из четырех человек. Ветераны боевых действий Ралиф Хуснутдинов, Рустам Хуснуллин, Рафиль Гилемханов, а также музыкант Филюс Беркет, который будет исполнять патриотические песни для солдат ЛНР.