Уфимские массажисты прокомментировали историю с оказанием интим-услуг мужчинам

В уфимском массажном салоне опровергли проведение интимных процедур.

История с массажным салоном получила популярность после того, как журналистам пожаловались местные жители, которым надоели мужчины, приходящие за дозой «релакса». Вскоре в салон наведались представители СМИ и общественники, которые увидели внутри полуголых сотрудниц, скрывающих лица от камер.

Вот только в историю оказался впутан и совершенно обычный массажный салон, расположенный рядом с местом, где организовывают «релакс» для мужчин. Пользователи попросту перепутали заведения, которые находятся в одном доме, В руководстве приличного заведения обратились к общественности через соцсети.

- Клиенты начали массово отменять записи, потому что увидели «рекламу» про нас. У нас нет эротического массажа, никогда не было и не будет. Мы к нему никакого отношения не имеем, - гласит послание администрации салона.