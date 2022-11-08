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НовостиОбщество8 ноября 2022 9:16

Башкирии направят 1,3 млрд рублей на поддержку новых регионов России

Соответствующее соглашение между республикой и правительством страны уже подписано
Источник:kp.ru
Башкирия получит из федерального центра более 1,3 млрд рублей на поддержку и восстановление новых регионов России

Башкирия получит из федерального центра более 1,3 млрд рублей на поддержку и восстановление новых регионов России

Башкирия получит из федерального центра более 1,3 млрд рублей на поддержку и восстановление новых регионов России. Соответствующее соглашение между республикой и правительством страны уже подписано. Об этом со ссылкой на заявление замминистра финансов Башкирии Розу Юсупову, представившую проект бюджета в местном парламенте, сообщил «РБК-Уфа».

Чиновница добавила, что в проекте регионального бюджета на трехлетний период пока не предусмотрены траты на поддержку новых территории и мобилизованных участников специальной военной операции. Тем не менее ведомство рассчитывает внести соответствующие строки расходов к рассмотрению во втором чтении.