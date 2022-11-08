Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 8:38

В Уфе до 31 января 2023 года перекрыли участок улицы Сагита Агиша

Ограничение связано со строительством снегоплавильной установки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе с сегодняшнего дня, 8 ноября, до 31 января 2023 года перекрыли проезд по улице Сагита Агиша в районе дома №1

В Уфе с сегодняшнего дня, 8 ноября, до 31 января 2023 года перекрыли проезд по улице Сагита Агиша в районе дома №1

В Уфе с сегодняшнего дня, 8 ноября, до 31 января 2023 года перекрыли проезд по улице Сагита Агиша в районе дома №1. Ограничение связано со строительством снегоплавильной установки. Об этом сообщили в городской администрации.

Дорожные службы извинились за временные неудобства, а мэрия рекомендовала планировать маршрут своих поездок с учетом перекрытия дороги.

Напомним, в Уфе с 8 по 15 ноября будут частично перекрывать проспекты Салавата Юлаева и Октября.