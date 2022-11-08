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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:09

В Уфе открылся первый всероссийский форум реабилитационной индустрии

Он будет проходить в течение трех дней
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: правительство РБ

фото: правительство РБ

Сегодня, 8 ноября, в Уфе открылся первый всероссийский форум реабилитационной индустрии «Ломая барьеры», посвященный проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Он будет проходить в течение трех дней в конгресс-холле «Торатау».

– Планируется проведение более 30 дискуссионных площадок, круглых столов, конференций и мастер-классов. Отдельного внимания заслуживают Фестиваль детского творчества «Ломая барьеры», благотворительная ярмарка «Добрая республика», инклюзивный показ мод и концертная программа, – рассказал премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров.

На площадке форума также будут организованы зоны бесплатных консультаций – в том числе с врачами. Кроме того, более 50 предприятий из 12 регионов России представят на выставке свои технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия.