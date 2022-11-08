В Башкирии пропали трое подростков 13-15 лет

фото: «Поиск детей» Иглино

В селе Охлебинино Иглинского района Башкирии вечером 7 ноября пропали трое подростков – две девочки и один мальчик: Ангелина, Диана и Артем. Об этом сообщил районный филиал волонтерской организация «Поиск детей».

Приметы Ангелины (15 лет): рост – около 165-168 см, темные длинные волосы, небольшие карие глаза, худощавое телосложение. Была одета в черную укороченную куртку, длинные черные волосы и темные штаны.

Приметы Дианы (14 лет): рост – 159-163 см, короткие темные волосы, светлые глаза, среднее телосложение. Была одета в бежевый худи с желтыми надписями, бежевые кроссовки и красные штаны.

Приметы Артема (13 лет): рост – 155-160 см, черные волосы, карие глаза, плотное телосложение. Был одет в куртку цвета хаки с капюшоном на меху, темные трико с вишневой вставкой, черные кроссовки с белыми полосками.

Всех, кто видел или знает о местонахождении детей, просят позвонить в 112 или по одному из дежурных номеров «Поиска детей»: 8-927-969-89-19, 8-917-383-56-87.

Ранее «КП-Уфа» писала, что многодетной матери из Башкирии выписали штраф за то, что ее пропавшие дети переночевали в багажнике машины.