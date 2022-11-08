2 декабря Air Arabia запустят авиарейсы из Уфы в Шарджу

2 декабря арабский авиаперевозчик Air Arabia запустит прямые рейсы из Уфы в Шарджу Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 декабря арабский авиаперевозчик Air Arabia запустит прямые рейсы из Уфы в Шарджу – эмират ОАЭ. Полетная программа будет действовать до конца марта 2023 года. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба аэропорта башкирской столицы.

Прямые вылета будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около пяти часов. Из Уфы самолеты будут отправляться в 1:30.

На авиарейсе задействуют лайнеры Airbus A320. Они вмещают до 168 пассажиров.