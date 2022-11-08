На промышленном предприятии в Башкирии погибла работница, которую затянуло в конвейер

В Башкирии в дробильном отделении обогатительной фабрики «Учалинского ГОКа» погибла 46-летняя работница. Ее затянуло в конвейер

В Башкирии в дробильном отделении обогатительной фабрики «Учалинского ГОКа» погибла 46-летняя работница. Ее затянуло в конвейер. Инцидент произошел 6 ноября. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция.

– Во время выполнения работ по очистке конвейера рукоятка скребка попала между лентой и поддерживающим роликом. В результате правая рука машиниста оказалась зажатой между ними, а левая повисла на черенке скребка, которым женщину прижало к движущейся ленте конвейера, – передали в ведомстве.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сейчас расследованием ее гибели занимается Гострудинспекция. Там выяснят обстоятельства и причины случившегося.

Руководство Учалинского ГОКа выразило соболезнования близким погибшей работницы и пообещалj оказать им всю необходимую помощь. «Для установления причин и обстоятельств произошедшего […] работает специальная комиссия», передали на предприятии.