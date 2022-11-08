Парламент Башкирии предложит приравнять некоторых бездомных собак к диким животным

Парламент Башкирии намерен внести в Госдуму законопроект, который приравняет к диким животным бездомных собак, обитающих за пределами населенных пунктов Фото: Людмила МАРЧУК

Парламент Башкирии намерен внести в Госдуму законопроект, который приравняет к диким животным бездомных собак, обитающих за пределами населенных пунктов. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Госсобрание-Курултая.

– Законопроект касается регулирования численности бездомных животных, – пояснил спикер Константин Толкачев. – Действующий федеральный закон об ответственном обращении с животными не позволяет эффективно регулировать численность собак без владельцев, поскольку значительная их часть обитает за пределами населенных пунктов.

По словам Толкачева, бездомные собаки в местах обитания диких животных «проявляют свои природные инстинкты, становятся хищниками и сильными конкурентами другим видам в борьбе за выживание». Со ссылкой на ученых парламентарий заявил, что одичавшие собаки стали причиной исчезновения некоторых видов млекопитающих и птиц. Также эти животные, объединяясь в стаи, нападают на оленей, лосей и представляют угрозу для людей.

– С 2020 года в республике одичавшие собаки уничтожили 38 косуль и двух лосей. Имея повадки диких животных, они нападают на домашнюю птицу и мелкий рогатый скот, наносят ущерб сельским жителям и угрожают их безопасности. Только за октябрь текущего года в нашей республике собаки загрызли десять овец, еще восемь были ранены, – добавил спикер.

Предложенная Госсобранием-Курултаем норма относит вопрос регулирование численности бездомных собак в условиях дикой природы к сфере федерального закона о животном мире. Действующий с января 2020 года закон об отлове, стерилизации, вакцинации и выпуске животных без владельцев в прежнюю среду обитания «исправить ситуацию не в состоянии», говорится в пояснении к инициативе.