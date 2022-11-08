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НовостиОбщество8 ноября 2022 4:17

Уфимцев потеряли на священной горе башкир

Троих взрослых и ребенка искали спасатели
Эльвина АПАРИНА
Эльвина АПАРИНА
У туристов все было хорошо, они сами дошли до поселка, свою пропажу объяснили тем, что решили идти не спеша, чтобы не заблудиться в тропах Иремеля.

У туристов все было хорошо, они сами дошли до поселка, свою пропажу объяснили тем, что решили идти не спеша, чтобы не заблудиться в тропах Иремеля.

Фото: Эльвина АПАРИНА

В минувший выходной, 4 ноября, группа уфимцев отправилась покорять гору Иремель. На спуске один из них ушел вперед, не дожидаясь товарищей, спустился и не дождался у машины остальных. Он решил обратиться к спасателям.

Как сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области, телефоны у пропавших не отвечали, искали туристов с ребенком в нескольких направлениях. Первая группа вела работу со стороны села Тюлюк, вторая – со стороны Белорецка, а потом к группе спасателей еще присоединились спасатели Усть-Катавского отряда областной ПСС.

В девятому часу «потеряшек» нашли на четвертом километре Верхней тропы. У туристов все было хорошо, они сами дошли до поселка, свою пропажу объяснили тем, что решили идти не спеша, чтобы не заблудиться в тропах Иремеля.