В Башкирии открыли Единый логистический центр помощи мобилизованным

Назаров отметил, что приносить или отправлять в центр помощи можно одежду, предметы личной гигиены, батарейки и продукты.

Сегодня, 7 ноября, по поручению Радия Хабирова в Башкирии открыли Единый логистический центр по оказанию помощи мобилизованным. Об этом сообщил Андрей Назаров, который проинспектировал его работу.

В центре организован пункт приема и учета посылок, премьер-министр поручил проработать схему их распределения, обеспечить качественное хранение, проработать координацию выявления потребностей и поставок в военные части. Также заявил о необходимости обеспечить выдачу благодарственных писем организациям и частным лицам, которые оказали помощь.

Назаров также отметил, что приносить или отправлять в центр помощи можно одежду, предметы личной гигиены, батарейки и продукты.

- Также можно осуществить перевод средств через благотворительный фонд «Салават», - добавил чиновник.

Всю информацию о том, какая помощь требуется и как ее оказать, можно получить на сайте или по единому многоканальному номеру +7 (347) 280-89-92.