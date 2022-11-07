Судебные приставы приостановили работу пищеблока школы Башкирии

В качестве наказания пищеблок закрыли на 90 суток до устранения нарушений.

В Ишимбайском районе Башкирии судебные приставы приостановили работу пищеблока школы из-за несоблюдения норм СанПина. Инцидент произошел в учреждении села Урман-Бишкадак, сообщили в пресс-службе ФССП по РБ. Нарушения выявили в ходе плановой проверки.

Суд признал администрацию школы виновным, посчитав это административным правонарушением. В качестве наказания пищеблок закрыли на 90 суток до устранения нарушений.

Приставы ознакомили директора со всеми процессуальными документами, а также предупредили о том, что возможно привлечение к уголовной ответственности, если не исполнить судебное решение.